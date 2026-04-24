Shenzhen Kiwi Instruments A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen Kiwi Instruments A lud am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,20 CNY gegenüber -0,190 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 204,7 Millionen CNY – ein Plus von 66,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Kiwi Instruments A 123,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at