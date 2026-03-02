Shenzhen Lifotronic Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shenzhen Lifotronic Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shenzhen Lifotronic Technology A ein EPS von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,59 Prozent zurück. Hier wurden 275,0 Millionen CNY gegenüber 291,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,430 CNY gegenüber 0,810 CNY je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shenzhen Lifotronic Technology A 1,04 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,70 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,14 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,570 CNY und einen Umsatz von 1,03 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at