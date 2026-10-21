ShenZhen Longtu Photomask A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ShenZhen Longtu Photomask A hat am 19.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ShenZhen Longtu Photomask A mit einem Umsatz von insgesamt 74,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 67,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 9,82 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at