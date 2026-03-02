Shenzhen Neoway Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Neoway Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,62 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 116,9 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 76,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Neoway Technology A 498,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,280 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 3,15 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Shenzhen Neoway Technology A 3,07 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,24 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 4,79 Milliarden CNY erwartet.

Redaktion finanzen.at