Shenzhen Newway Photomask Making A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shenzhen Newway Photomask Making A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 306,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 8,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 283,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at