Shenzhen Newway Photomask Making A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Newway Photomask Making A präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,42 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Newway Photomask Making A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 CNY in den Büchern gestanden.

Shenzhen Newway Photomask Making A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 328,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 273,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1,31 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,990 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 875,07 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,16 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 1,42 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 1,17 Milliarden CNY gelegen.

