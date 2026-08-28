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28.08.2026 06:31:29
Shenzhen Newway Photomask Making A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shenzhen Newway Photomask Making A hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,27 Prozent auf 341,5 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 284,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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