Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing A im vergangenen Quartal 215,2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing A 222,1 Millionen CNY umsetzen können.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,030 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen Pacific Union Precision Manufacturing A 0,470 CNY je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 856,82 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 811,64 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 961,33 Millionen CNY belaufen.

