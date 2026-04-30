|
30.04.2026 06:31:29
Shenzhen Qingyi Photomask: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shenzhen Qingyi Photomask hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Shenzhen Qingyi Photomask hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 CNY je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Shenzhen Qingyi Photomask mit einem Umsatz von insgesamt 330,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,67 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!