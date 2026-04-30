Shenzhen Qingyi Photomask: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shenzhen Qingyi Photomask hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shenzhen Qingyi Photomask hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Shenzhen Qingyi Photomask mit einem Umsatz von insgesamt 330,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 298,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 10,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at