Shenzhen Qingyi Photomask legte Quartalsergebnis vor

Shenzhen Qingyi Photomask hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 311,4 Millionen CNY – ein Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Qingyi Photomask 283,1 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,630 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shenzhen Qingyi Photomask ein EPS von 0,650 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shenzhen Qingyi Photomask 1,24 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,690 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,35 Milliarden CNY taxiert.

Redaktion finanzen.at