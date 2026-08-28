Shenzhen Qingyi Photomask verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Qingyi Photomask hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Qingyi Photomask in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 323,2 Millionen CNY im Vergleich zu 323,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at