Shenzhen S-king Intelligent Equipment A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen S-king Intelligent Equipment A stellte am 18.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 247,2 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen S-king Intelligent Equipment A 178,8 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at