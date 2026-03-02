02.03.2026 06:31:29

Shenzhen S-king Intelligent Equipment A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenzhen S-king Intelligent Equipment A gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Shenzhen S-king Intelligent Equipment A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,740 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 145,0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 102,5 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,260 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -1,120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 672,69 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 501,93 Millionen CNY im Vorjahr.

