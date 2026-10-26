Shenzhen S-king Intelligent Equipment A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen S-king Intelligent Equipment A lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 238,9 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,2 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at