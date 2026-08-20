Shenzhen SEICHI Technologies A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen SEICHI Technologies A hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,500 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 470,8 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen SEICHI Technologies A 291,5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at