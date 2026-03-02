Shenzhen SEICHI Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenzhen SEICHI Technologies A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 376,5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 236,9 Millionen CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,740 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,860 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 799,94 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,13 Milliarden CNY ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 1,79 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 1,20 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at