Shenzhen SEICHI Technologies A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenzhen SEICHI Technologies A präsentierte am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,120 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 453,5 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 309,4 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at