Shenzhen Senior Technology Material: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Shenzhen Senior Technology Material hat am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,14 Milliarden HKD – ein Plus von 84,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Senior Technology Material 1,16 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at