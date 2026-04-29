Shenzhen Senior Technology Material mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Senior Technology Material hat am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 156,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenzhen Senior Technology Material einen Umsatz von 122,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at