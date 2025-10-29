Shenzhen Senior Technology Material veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen Senior Technology Material hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 148,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 132,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

