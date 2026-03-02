Shenzhen Sine Electric A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Sine Electric A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,13 CNY gegenüber 0,080 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 113,9 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 88,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 0,470 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen Sine Electric A 0,440 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 442,73 Millionen CNY, während im Vorjahr 364,87 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

