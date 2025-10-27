Shenzhen Sine Electric A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenzhen Sine Electric A äußerte sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 108,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at