02.03.2026 06:31:29
Shenzhen Sunmoon Microelectronics A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen Sunmoon Microelectronics A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 202,6 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenzhen Sunmoon Microelectronics A einen Umsatz von 164,6 Millionen CNY eingefahren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,440 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Sunmoon Microelectronics A ein EPS von 0,070 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 664,98 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Shenzhen Sunmoon Microelectronics A 606,56 Millionen CNY umgesetzt.
