Shenzhen Sunxing Light Alloys Materials A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shenzhen Sunxing Light Alloys Materials A veröffentlichte am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 821,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 684,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at