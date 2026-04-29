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29.04.2026 06:31:29
Shenzhen Transsion A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen Transsion A hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 0,61 CNY gegenüber 0,430 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Shenzhen Transsion A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,20 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,453 CNY sowie einem Umsatz von 15,38 Milliarden CNY in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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