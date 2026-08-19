Shenzhen Transsion A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Shenzhen Transsion A präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,630 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,65 Prozent auf 19,23 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,07 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,820 CNY erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 18,41 Milliarden CNY belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at