Shenzhen Transsion A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Transsion A hat am 27.04.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,80 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 1,23 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 13,86 Milliarden CNY gerechnet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,88 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 3,36 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,79 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 49,41 Milliarden CNY ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,83 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 49,18 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at