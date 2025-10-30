Shenzhen Transsion A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Transsion A hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 CNY gegenüber 0,930 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,47 Milliarden CNY – ein Plus von 23,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Transsion A 16,63 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY prognostiziert, während der Umsatz bei 20,57 Milliarden CNY erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at