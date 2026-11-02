02.11.2026 06:31:29

Shenzhen Transsion A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Transsion A hat am 30.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,74 CNY, nach 0,820 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,85 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 27,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,47 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,695 CNY je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 18,53 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

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