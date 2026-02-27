|
Shenzhen Transsion A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shenzhen Transsion A hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,44 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,46 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,08 Milliarden CNY.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,677 CNY gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 17,30 Milliarden CNY geschätzt worden war.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,26 CNY. Im Vorjahr hatte Shenzhen Transsion A 4,90 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 65,62 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 4,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shenzhen Transsion A 68,62 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,78 CNY sowie einen Umsatz von 66,93 Milliarden CNY belaufen.
