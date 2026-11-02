Shenzhen Transsion: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shenzhen Transsion hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,27 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren 22,36 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at