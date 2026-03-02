Shenzhen United Winners Laser A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shenzhen United Winners Laser A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Shenzhen United Winners Laser A 1,01 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 949,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,500 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,490 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 3,26 Milliarden CNY gegenüber 3,14 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,774 CNY sowie einen Umsatz von 3,38 Milliarden CNY prognostiziert.

