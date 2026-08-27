Shenzhen United Winners Laser A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen United Winners Laser A präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Shenzhen United Winners Laser A mit einem Umsatz von insgesamt 856,8 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 663,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 29,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at