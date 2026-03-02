02.03.2026 06:31:29

Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment A hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,79 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,070 CNY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 214,5 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 194,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment A einen Umsatz von 72,7 Millionen CNY eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,680 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -2,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shenzhen UTIMES Intelligent Equipment A 723,82 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 43,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 503,30 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

