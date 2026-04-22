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22.04.2026 06:31:29
Shenzhen VMAX New Energy (Group) A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Shenzhen VMAX New Energy (Group) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen VMAX New Energy (Group) A 0,240 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen VMAX New Energy (Group) A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,36 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,35 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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