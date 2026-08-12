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12.08.2026 06:31:29
Shenzhen VMAX New Energy (Group) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Shenzhen VMAX New Energy (Group) A gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,37 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,40 Prozent auf 1,50 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shenzhen VMAX New Energy (Group) A 1,61 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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