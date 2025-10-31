Shenzhen VMAX New Energy (Group) A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Shenzhen VMAX New Energy (Group) A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,63 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,58 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at