Shenzhen VMAX New Energy (Group) A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen VMAX New Energy (Group) A äußerte sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,32 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen VMAX New Energy (Group) A 0,250 CNY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,32 Prozent auf 1,74 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,33 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen VMAX New Energy (Group) A 0,950 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,20 Prozent zurück. Hier wurden 6,34 Milliarden CNY gegenüber 6,35 Milliarden CNY im Vorjahr generiert.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,54 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 7,04 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at