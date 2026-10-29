Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 413,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 298,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at