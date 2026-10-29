Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 38,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,24 Milliarden HKD im Vergleich zu 2,34 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at