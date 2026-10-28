Shenzhen Xinyichang Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shenzhen Xinyichang Technology A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 CNY gegenüber 0,050 CNY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 333,9 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 73,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 192,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at