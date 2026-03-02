02.03.2026 06:31:29

Shenzhen Xinyichang Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Xinyichang Technology A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,39 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,280 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 133,2 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 18,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shenzhen Xinyichang Technology A 164,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,310 CNY beziffert. Im Vorjahr waren 0,400 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 21,72 Prozent auf 726,85 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 928,58 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,300 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 796,00 Millionen CNY gerechnet.

