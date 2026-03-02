Shenzhen Xinyuren Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shenzhen Xinyuren Technology A äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,34 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Xinyuren Technology A ein EPS von 0,070 CNY in den Büchern gestanden.

Shenzhen Xinyuren Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 166,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 363,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,990 CNY gegenüber -0,650 CNY im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 57,66 Prozent auf 261,68 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 618,04 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at