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03.11.2026 06:31:28

Shenzhen Xinyuren Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shenzhen Xinyuren Technology A hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,46 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shenzhen Xinyuren Technology A -0,900 CNY je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Shenzhen Xinyuren Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 237,3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2765,46 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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