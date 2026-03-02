02.03.2026 06:31:29

Shenzhen Xunjiexing Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shenzhen Xunjiexing Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,04 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 201,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Shenzhen Xunjiexing Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 689,20 Millionen CNY – ein Plus von 44,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shenzhen Xunjiexing Technology A 476,30 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen