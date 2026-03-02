Shenzhen Xunjiexing Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shenzhen Xunjiexing Technology A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,04 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 58,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 127,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 201,3 Millionen CNY ausgewiesen.

Shenzhen Xunjiexing Technology A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 689,20 Millionen CNY – ein Plus von 44,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shenzhen Xunjiexing Technology A 476,30 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

