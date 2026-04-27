Shenzhen Xunjiexing Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shenzhen Xunjiexing Technology A hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Shenzhen Xunjiexing Technology A hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,040 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 72,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 123,5 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 213,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at