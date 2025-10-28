|
Shenzhen Xunjiexing Technology A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shenzhen Xunjiexing Technology A ließ sich am 25.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shenzhen Xunjiexing Technology A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Shenzhen Xunjiexing Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CNY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 65,27 Prozent auf 194,3 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
