Shenzhen Yanmade Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Shenzhen Yanmade Technology A hat am 24.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,30 CNY. Im letzten Jahr hatte Shenzhen Yanmade Technology A einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 166,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 137,1 Millionen CNY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,960 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,660 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 618,66 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 493,63 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at