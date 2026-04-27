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27.04.2026 06:31:29
Shenzhen Yanmade Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shenzhen Yanmade Technology A veröffentlichte am 24.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Shenzhen Yanmade Technology A ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.
Shenzhen Yanmade Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 91,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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