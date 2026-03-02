Shenzhen YHLO Biotech A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shenzhen YHLO Biotech A hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Shenzhen YHLO Biotech A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,150 CNY je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 522,4 Millionen CNY, gegenüber 611,0 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,51 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CNY. Im Vorjahr hatte Shenzhen YHLO Biotech A 0,530 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 9,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,81 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,00 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at